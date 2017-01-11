Дело о квартире Касько не закрывали - Нацполиция

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Среда, 11 января 2017, 15:48

Дело о законности приватизации служебной квартиры экс-заместителем генпрокурора Виталием Каськом, продолжает расследовать Нацполиция, дело не закрыто.

Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах.

"Квартиру расследует Нацполиция. У Генпрокуратуры был фрагмент по квартире и то в отношении третьих лиц. ГПУ его закончила и передала Нацполиции", - сообщил собеседник УП.

В свою очередь, спикер Нацполиции Ярослав Тракало сообщил "Украинской правде", что дело до сих пор расследуется.

"Решение о закрытии дела не принималось. И не может быть принято, поскольку там есть подозреваемый", - сказал он.

По его словам, полиция не может закрыть дело. Сделать это может только прокуратура, которая осуществляет процессуальное руководство в деле.

Комментарий самого Виталия Касько получить пока не удалось.

11 января сайт "Страна" со ссылкой на источники в окружении Касько сообщил, что в первых числах 2017-го производство было закрыто за отсутствием состава преступления.

Как известно, НАБУ 26 января 2016 начала расследование по квартирам Касько по 5 статьям. Специализированная антикоррупционная прокуратура 8 апреля передала это дело Национальной полиции.

Несмотря на нормы УПК, ГПУ начала собственное расследование дела 12 февраля.

Ночью 10 апреля на улице прокуророры вручили Касько подозрение в совершении преступления. Оно касается дела о мошенничестве с недвижимостью.

Согласно подозрению, в 2003 году Касько получил служебную однокомнатную квартиру в Печерском районе столицы, которую позже, по данным прокуратуры, приватизировала его мать, уже проживала в трехкомнатной квартире в Киеве.

В 2010 году Касько снова обратился к Генпрокурору по поводу предоставления ему служебной квартиры. Он сообщил, что проживает с дедушкой, матерью и сестрой. Семье Касько выделили трехкомнатную квартиру в том же Печерском районе - на бульваре Дружбы народов, 14-16, площадью 155 кв. м.

В декабре 2010 года Касько уволился из ГПУ и работал как адвокат. За два месяца до увольнения из ГПУ трехкомнатную квартиру, выделенную семье Касько, исключили из перечня служебных.

В марте 2016 года Генпрокурор Виктор Шокин через суд добился ареста квартиры своего экс-заместителя Касько на бульваре Дружбы народов, 14-16.

Ирина Салий, Оксана Коваленко УП

Темы: Касько
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев11.01.2017 17:13
Ну, тут для власти одна из немногих полян для оттанцовывания. Выходит, что не для "народной" власти важными являются дела про: засранные жлобством декларации окружения первых лиц, смерти на Донбассе сынов отечества, узников в застенках ЛДНР, отсутствия внутреннего рынка и рынка труда в стране, безудержного воровства власти, пропасти между властью и населением и пр. Главное ныне квартиры Лещенко и Касько?
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