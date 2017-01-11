Защита "беркутовцев" отрицает, что их выдадут ОРДЛО

Защита бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина и Сергея Зинченко, обвиняемых в расстреле 48 активистов евромайдан, исключает их обмен или выдачу представителям самопровозглашенной "ДНР".



Об этом заявил адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский, передают Украинские Новости.



"Наших подзащитных спрашивали - они это исключают. Это все не более чем разговоры", - сказал он.

Адвокат подчеркнул, что в данный момент не существует процессуальных механизмов их освобождения и выдачи какой-либо стороне.

Защита называет фейком списки пленных, обнародованные депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко.



Как известно, 10 января Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.



Согласно им, представители ДНР отправили запрос на выдачу им бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина и Сергея Зинченко.