Защита "беркутовцев" отрицает, что их выдадут ОРДЛО

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Среда, 11 января 2017, 15:58

Защита бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина и Сергея Зинченко, обвиняемых в расстреле 48 активистов евромайдан, исключает их обмен или выдачу представителям самопровозглашенной "ДНР".

Об этом заявил адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский, передают Украинские Новости.

"Наших подзащитных спрашивали - они это исключают. Это все не более чем разговоры", - сказал он.

Адвокат подчеркнул, что в данный момент не существует процессуальных механизмов их освобождения и выдачи какой-либо стороне.

Защита называет фейком списки пленных, обнародованные депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко.

Как известно, 10 января Савченко обнародовала списки пленных и пропавших без вести на территории Донецкой и Луганской областей.

Согласно им, представители ДНР отправили запрос на выдачу им бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина и Сергея Зинченко.

Темы: пленные Савченко Беркут
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IP: 178.214.221.---Мамай Оселедовичко11.01.2017 17:29
Пора їх мовити, бо таки віддадуть тварі
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