Олланд повторил, что Франция не признает аннексию Крыма

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Четверг, 12 января 2017, 14:56

Президент Франции Франсуа Олланд заверил в неизменности позиции страны о непризнании российской аннексии Крыма.

Об этом в четверг сообщает в Twitter посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Только что Ф.Олланд завершил выступление перед дипкорпусом. Франция не признает аннексию Крыма; санкции будут сняты при условии четкого выполнения Минска", – написал посол.

Как известно, недавно лидер французских ультраправых, кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной", поскольку на референдуме "люди проголосовали за то, чтобы присоединиться к России".

Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение заявлением Ле Пен.

Согласно данным социологического опроса РОР2017, французский консерватор Франсуа Фийон победит ультраправого кандидата, если они оба выйдут во второй тур президентских выборов в мае.

Украинская правда

Темы: Франция Крым
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