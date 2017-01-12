Олланд повторил, что Франция не признает аннексию Крыма

Президент Франции Франсуа Олланд заверил в неизменности позиции страны о непризнании российской аннексии Крыма.



Об этом в четверг сообщает в Twitter посол Украины во Франции Олег Шамшур.



"Только что Ф.Олланд завершил выступление перед дипкорпусом. Франция не признает аннексию Крыма; санкции будут сняты при условии четкого выполнения Минска", – написал посол.

Щойно Ф.Олланд завершив виступ перед дипкорпусом: Франція не визнає аненксію Криму; санкції будуть зняті за умови чіткого виконання Мінську — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) January 12, 2017

Как известно, недавно лидер французских ультраправых, кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной", поскольку на референдуме "люди проголосовали за то, чтобы присоединиться к России".



Министерство иностранных дел Украины выразило возмущение заявлением Ле Пен.



Согласно данным социологического опроса РОР2017, французский консерватор Франсуа Фийон победит ультраправого кандидата, если они оба выйдут во второй тур президентских выборов в мае.



Украинская правда