"Мы не согласны" – Кремль о громких заявления кандидата в госсекретари

10554 просмотра
1
Четверг, 12 января 2017, 15:05

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с заявлениями кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Крыму.

Об этом он заявил в четверг, передает российское агентство "РИА Новости".

"Это его (Тиллерсона ред.) позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса", - сказал он.

"Разумеется, мы не согласны с такими формулировками и будем аргументировано объяснять свою позицию", - заявил Песков.

Песков не стал комментировать заявление Тиллерсона о том, что российская армия пересекла границу с Украиной.

Как известно, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что ответ США на действия России в Украине выглядит слабой.

По словам Тиллерсона, санкции, введенные после аннексии Крыма Россией в 2014 году, "не смогли удержать их (Россию - ред.) от вторжения на восток Украины".

"В этой ситуации, с учетом драматического" взятие "Крыма, это была драматическое событие, санкций было недостаточно, чтобы удержать российское руководство", - сказал кандидат на пост главы Госдепа.

Отвечая на вопрос, нужно было в той ситуации применять военную силу, Тиллерсон отметил: "На мой взгляд, надо было показать (присутствие) наших сил на границах, дав понять, что дальше идти нельзя".

Тиллерсон также заявил, что Администрация США не намерена признавать аннексию Крыма, если только с этим не согласится народ Украины.

Темы: Путин Крым США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Пушки вместо масла. Кончаются ли у Москвы деньги на агрессию 11 января 2017, 16:41
Путин встретится с Трампом не раньше инаугурации - Песков 9 января 2017, 16:28
В Кремле "устали" от обвинений разведки США 9 января 2017, 15:30
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.106.183.---Леонид Пивоваров12.01.2017 15:37
Важно, не что сказал, а что сделал! А делать он будет то, что скажет ему Трамп! О человеке судят по поступкам, а не по бла-бла. Посмотрим через 2-3 месяца!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Арестованным крымским мусульманам вменяют "захват власти в России"
Детективы НАБУ продолжают расследовать "дело Мартыненко"
Суд не обязывал НАБУ закрывать "дело Мартыненко" – СМИ
Нацсовет запретил канал "Дождь"
Все новости
Объяснение МОЗ

Как выбрать семейного врача

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Нью-Йорке