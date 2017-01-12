"Мы не согласны" – Кремль о громких заявления кандидата в госсекретари

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не согласна с заявлениями кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Крыму.



Об этом он заявил в четверг, передает российское агентство "РИА Новости".



"Это его (Тиллерсона ред.) позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса", - сказал он.



"Разумеется, мы не согласны с такими формулировками и будем аргументировано объяснять свою позицию", - заявил Песков.



Песков не стал комментировать заявление Тиллерсона о том, что российская армия пересекла границу с Украиной.



Как известно, кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что ответ США на действия России в Украине выглядит слабой.



По словам Тиллерсона, санкции, введенные после аннексии Крыма Россией в 2014 году, "не смогли удержать их (Россию - ред.) от вторжения на восток Украины".



"В этой ситуации, с учетом драматического" взятие "Крыма, это была драматическое событие, санкций было недостаточно, чтобы удержать российское руководство", - сказал кандидат на пост главы Госдепа.



Отвечая на вопрос, нужно было в той ситуации применять военную силу, Тиллерсон отметил: "На мой взгляд, надо было показать (присутствие) наших сил на границах, дав понять, что дальше идти нельзя".



Тиллерсон также заявил, что Администрация США не намерена признавать аннексию Крыма, если только с этим не согласится народ Украины.