САП анонсировала процесс заочного осуждения судьи Чауса

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена начать процесс заочного осуждения судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на следующей неделе.

Об этом "Українським новинам" сказал прокурор САП, процессуальный руководитель в данном уголовном производстве Василий Кричун.

"Ходатайство о получении разрешения на специальное (заочное) расследование будет подано на следующей неделе", – сообщил он.

Прокурор отметил, что ходатайство может быть подано только после публикации информации о розыске Чауса в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр".

Данная информация должна быть опубликована в газете на текущей неделе.

Также прокурор отметил, что имеется оперативная информация о возможном местопребывании судьи Чауса.

Прокурор САП не озвучил ее, но отметил, что судьи нет в Украине, аннексированном Россией Крыму и неподконтрольных территориях Донбасса.

Кричун сообщил, что на данный момент действует решение суда о задержании Чауса для доставки в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года Интерпол объявил в международный розыск судью Чауса.

9 августа детективы Национального антикоррупционного бюро разоблачили его при получении взятки в размере 150 тыс. долларов.