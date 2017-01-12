Арестованным крымским мусульманам вменяют "захват власти в России"

Крымчанам, фигурантам дела "Хизб-ут Тахрир", вменяют "насильственный захват власти в России".

Об этом на своей странице в facebook написал адвокат Ємиль Курбендинов.

"Насильственный захват власти в России" (ст. 278 УК РФ) - именно эту статью, с завтрашнего дня, начнут вменять всем крымским татарам мусульманам, которых обвиняют по участию в Хизб-ут Тахрир. В "довесок" к ст. 205.5, прибавят ст. 278 УК, которая предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы!", - написал адвокат.

"Обвинили те, кто в феврале 2014 г., в масках и со снайперскими винтовками, с ночи, расположились в административных зданиях Крыма, те кто на "тиграх", БТРах и прочих "ах" въехали на полуостров и потом объявили о том, что мы теперь живем в другой стране", - возмущен Курбендинов.

По делу "Хизб ут-Тахрир" проходят крымские мусульмане.

Представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России.



Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных "террористическими".



В декабря 2016 года координатор объединения "Крымская солидарность" Абдурешит Джеппаров сообщил, что крымские политзаключенные, обвиняемые по "делу Хизб ут-Тахрир", подвергаются активному нравственному и физическому давлению со стороны сотрудников ФСБ.

Украинская правда