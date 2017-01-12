НАБУ открыло дело на должностных лиц Нацбанка по рапорту представителя Шокина

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Четверг, 12 января 2017, 15:27

Национальное антикоррупционное бюро зарегистрировало уголовное производство относительно возможных нарушений должностными лицами НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц при оценке активов ликвидируемых банков.

Об этом свидетельствует письмо председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, адресованное народному депутату от "Батькивщины" Сергею Соболеву.

 

Копия этого письма есть в распоряжении "Украинской правды".

Досудебное расследование открыто по ч.3 ст. 365-2 УК Украины – злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжелые последствия. Процессуальное руководство в данном расследовании осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура.

В письме отмечается, что производство зарегистрировано 3 января 2017 года по результатам рассмотрения рапорта сотрудника Генпрокуратуры Владислава Куценко, который, по утверждениям ГПУ выведен из штата.

Куценко сообщил УП, что продолжает работать в Генпрокуратуре на должности заместителя начальника Департамента обеспечения деятельности руководства ГПУ.

"Как видите из ответов, я на посту. Сейчас я действующий заместитель начальника Департамента ГПУ. Процедура сокращения моей должности не осуществлена", - отметил он.

Ранее после подачи рапорта в ГПУ сообщили, что должность Владислава Куценко приказом генерального прокурора Украины от 30 августа 2016 года была сокращена и он находится вне штата, уклоняясь от получения уведомления о сокращении.

В ГПУ заявили, что Куценко не уполномочен представлять или комментировать официальную позицию Генеральной прокуратуры по любым вопросам. А его рапорты поданы через приемную граждан и будут рассматриваться в общем порядке.

Как известно, Куценко во времена генпрокурорства Виктора Шокина озвучивал его позицию и позиции Генпрокуратуры в то время.

Как известно, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

24 ноября она отнесла в НАБУ жалобу на руководителей Нацбанка Валерию Гонтареву и Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина.

Ирина Салий, УП

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IP: 5.45.255.---kerubino12.01.2017 16:07
Щоб Украіна почала новий шлях ,всю теперішню і колишню владу треба садити без суду і слідства ,бо там порядних людей нема ,є одні хабарники і злодіі ,а вся ці розслідування ні до чого не приведуть .Рука руку миє .
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