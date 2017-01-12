Суд не дал НАБУ проверить счет избирательного фонда Партии регионов

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Четверг, 12 января 2017, 15:56

Суд отказал Национальному антикоррупционному бюро в доступе к информации с банковского счета избирательного фонда "Партии регионов", на котором находилось 322,5 млн грн.

Такое решение Соломенский суд принял 29 декабря, в рамках дела о "черной бухгалтерии" ПР.

В ходатайстве речь шла о счете избирательного фонда партии в "Первом украинском международном банке". НАБУ хотело получить доступ к документам об открытии счета, выписках о движении средств. По информации НАБУ, на этом счете "Партии регионов" было 322,5 млн грн.

Однако суд не дал НАБУ доступ к документам, поскольку, по его мнению, детектив не доказал, что сведения из этих документов могут быть использованы как доказательства в расследовании.

Кроме того, детектив НАБУ предоставил к ходатайству копию извлечения из Единого реестра досудебных расследований, которая надлежащим образом не была заверена. А поэтому суд не смог убедиться в идентичности документа.

С аналогичными аргументами суд отказал НАБУ в доступе к информации по счету молодежной организации "Партии регионов".

Как известно, НАБУ расследует уголовное производство по факту предоставления членами и представителями "Партии регионов" неправомерной выгоды народным депутатам Украины, членам Кабинета Министров Украины, Высшего совета юстиции, военнослужащим высшего офицерского состава военных формирований и другим лицам на сумму более 10 млрд. грн.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

НАБУ подтвердило наличие имени Манафорта в списках "черной бухгалтерии" ПР, согласно которым он получил 12,7 млн долларов.

По словам руководителя САП Назара Холодницького, документы "черной бухгалтерии" подтверждают 4 случая получения Охендовским наличных в офисе Партии регионов в Киеве на общую сумму 16 734 доллара США.

Читайте подробнее о "черной бухгалтерии" ПР:

Рукописи не горят. Черная бухгалтерия Партии регионов: фамилии, даты, суммы

Украинский Трамплин для Манафорта

Ирина Салий, УП

Темы: Партия регионов НАБУ
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