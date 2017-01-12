Адвокат: Найденное тело не принадлежит свидетелю по убийству Грабовского

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Четверг, 12 января 2017, 16:51

Адвокат Оксана Соколовская сообщила, что найденное тело не принадлежит ее помощнику, ключевому свидетелю по делу об убийстве адвоката Грабовского Сергею Федосенко.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Сокловской, которая ранее заявляла о 90% схожести с трупом, по результатам дополнительного опознания тела по фото, стало очевидно, что это не труп Федосенко.

"Сергей всегда имел определённые странности и мечтает о признании, возможно ждёт накала страстей для своего феерического появления!", - написала Соколовская.

Как сообщила Соколовская, мать Федосенко рассказывала оперативным сотрудникам о звонках сына на Новый год.

"Как вариант, рассматриваю давление на свидетеля либо заинтересованность материальную", - написала Соколовская.

Она также добавила, что уголовное производство по факту пропажи Федосенко продолжается. "Розыск никто не отменял, следственные действия осуществляются. Все процессуальные документы, составленные с моим участием будут направлены в управление полиции г.Одессы", - написала адвокат.

Украинская правда

Темы: Одесса убийство
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