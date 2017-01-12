ФСБ в Крыму забрало активиста Укркультцентру вместе с женой

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Четверг, 12 января 2017, 17:33

Вместе с активистом Украинского культурного центра Крыма Андреем Виноградовым сотрудники ФСБ России задерживали его жену Наталью.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Крымская правозащитная группа.

Также указывается, что в доме семьи Виноградовых утром 12 января силовики провели обыск и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

"После обыска обоих Виноградовых отвезли в "Управление ФСБ России по Республике Крым и городе Севастополе", (г. Симферополь, ул. Ивана Франко, 13). В 14 часов женщину отпустили домой, ей вернули мобильный телефон. Сотрудники спецслужб взяли в крымчанки "расписку о неразглашении информации", - говорится в сообщении.

По информации группы, Виноградов пока находится в управлении ФСБ, к нему допустили адвоката.

Как известно, Украинский культурный центр в Крыму было основано в мае 2015 года. 9 января 2017 активисты центра обратились к депутатам Верховной Рады Украины с заявлением, в котором говорилось о необходимости оказания помощи в сохранении украинской культуры и языка на территории оккупированного полуострова.

Украинская правда

Темы: ФСБ Крым аннексия
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