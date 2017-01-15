В Пекине отреагировали на заявление Трампа, о политике "единого Китая"

Избранный президент США Дональд Трамп намекнул на возможность вести переговоры о политике "единого Китая", чем вызвал резкую реакцию в Пекине.

Об этом пишет DW.com.

Политика "единого Китая" не может быть предметом переговоров в китайско-американских отношениях, заявили в министерстве иностранных дел Китая.

Комментарий стал ответом на слова новоизбранного президента США Дональда Трампа. Представитель МИД Китая призвал все соответствующие стороны в США признать "деликатность вопроса Тайваня" и соблюдать обязательства, которые брали на себя администрации США при разных президентах о политике "единого Китая".

В обнародованном накануне вечером интервью изданию Wall Street Journal Трамп заявил: "Все является предметом переговоров, в том числе и политика "единого Китая".

Он также выразил недовольство проведением Китаем политики дешевого юаня, из-за чего, по мнению Трампа, американские компании не могут конкурировать с китайскими.

Ранее новоизбранный президент США подвергся критике и дипломатическому протесту со стороны Пекина после того, как 2 декабря провел телефонный разговор с президенткой Тайваня Цай Инвэнь.

В свою очередь, Трамп заявил, что не хочет, чтобы Китай диктовал Вашингтону какие-либо условия.

Политика "единого Китая" предусматривает невозможность одновременных дипломатических отношений с правительством в Пекине и правительством на Тайване. Официальный Пекин считает Тайвань мятежной провинцией КНР. США придерживаются политики "единого Китая" с 1979 года.