В Минске начали обсуждать безопасность и освобождения заложников

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Понедельник, 16 января 2017, 14:44

В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонний контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, основные вопросы, которые будут обсуждаться, – безопасность и освобождение заложников.

Это первое заседание группы в 2017 году.

Как правило,  заседания проходят по средам. Эту традицию планируют сохранить и в 2017 году. Эта встреча, скорее всего,  исключение.

Оксана Коваленко, УП

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