На суд по делу Ефремова не пустили журналистов

Судебное заседание в уголовном производстве против экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова проходит в закрытом режиме в Старобельском районном суде.



Об этом в понедельник сообщает Лига.net.



Указывается, что журналистов не пустили в зал суда.



Сейчас судья объявил перерыв до 16:00.



10 января стало известно, что дело Ефремова рассматривать Старобельский суд Луганской области.



Как известно, Генпрокуратура 4 января передала в суд обвинительный акт по Ефремова.



Ефремов подозревается в совершении ряда преступлений, в том числе в организации захвата здания Луганской ОГА, в пособничестве в захвате здания управления СБУ в Луганской области, в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям, в организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации и в государственной измене.