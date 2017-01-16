В БПП думают, что оккупанты писали резолюцию по Крыму под "Боярышник"

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Понедельник, 16 января 2017, 15:28

Заявление оккупационных российских властей Крыма о подготовке резолюции о нарушении прав человека на полуострове во время пребывания под контролем Украины является дешевой манипуляцией.

Такое мнение высказала народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

"Это элементарная рефлексия на принятие ООН резолюции по ситуации в Крыму. Подозреваю, что эта идея могла появиться только во время бурного празднования Нового года с заменителями "Боярышника", – пишет она в Facebook.

"Во-первых, в России уже давно нет неподконтрольных власти правозащитников, итак понятно, что материалы готовились или оккупационным режимом самостоятельно, или непосредственно на Лубянке", – отмечает Фриз.

"Во-вторых, авторы резолюции забыли, что в конце 80-х годов Крым был частью УССР, входившей в СССР. Поскольку РФ является правопреемницей Советского Союза, то уверена, что Москва все необходимые и объективные данные относительно своих притеснений населения именно в тот период", – отмечает депутат.

По словам Фриз, речь идет как о депортации крымско-татарского народа, так и о арестах активистов крымско-татарского народа по команде из Москвы.

"В-третьих, авторы так называемой резолюции признают, что она не будет принята, что с самого начала свидетельствует о контенте этого "документа". Поэтому советую оккупантам в Крыму не садиться за разработку документов, особенно международного характера, во время длительных праздников", – резюмирует нардеп.

Ранее в понедельник российское издание ТАСС сообщило, которые оккупационные власти Крыма подготовили проект резолюции о нарушении прав человека в республике в "украинский период" полуострова.

Украинская правда

Темы: Крым права человека
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