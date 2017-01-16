Защитник Умерова заявил о готовящемся его похищении

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Понедельник, 16 января 2017, 15:31
rferl.org

Российский адвокат Ильми Умерова Николай Полозов опасается, что ФСБ планирует силой доставить его на допрос по делу подзащитного.

Об этом он сообщил в Facebook.

"В перерыве по делу Чийгоза пришел следователь ФСБ Скрипка, попытался вручить повестку на допрос. Я вновь отказался. Пригрозил мне приводом. Теперь, видимо, мне следует ожидать принудительного привода (похищения) в Крыму органами ФСБ. Такая вот тут работа", - написал он.

Как сообщалось, Полозов представляет в суде интересы заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза по "делу 26 февраля".

Еще в ноябре он пожаловался в Адвокатскую палату Москвы на следователя ФСБ по делу Умерова, который, по его словам, пытается устранить Полозова из процесса, переведя в статус свидетеля и требуя суд разрешить допросить адвоката об обстоятельствах дела.

"Это элемент давления на меня, как на защитника, попытка выведения меня из статуса защитника в статус свидетеля для того, чтобы я не мог в последующем судебном процессе представлять интересы и защищать Ильми Умерова", - заявил тогда юрист.

В декабре ФСБ попыталась снова вручить Николаю Полозову повестку на допрос.

Тогда же оккупационные власти Крыма возобновили дело против Полозова по обвинению во вмешательстве в деятельность прокурора или следователя, неуважении к суду и публичном оскорблении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.

Украинская правда



Темы: Крым крымские татары Политзаключенные
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