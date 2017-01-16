Соседа Ющенко посадили на 4 года за разбазаривание земли
Экс-глава Обуховской райгосадминистрации и его заместитель приговорены к 4 годам лишения свободы.
Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По информации прокуратуры, чиновники нанесли ущерб интересам государства на 119 миллионов гривен.
В 2008 году они позволили передать в собственность гражданам 37 га, 1,68 га и 1,44 га. Среди этих участков были два острова в акватории Каневского водохранилища, которые находились в аренде частной фирмы. В прокуратуре утверждают, что участки были изъяты с нарушением законодательства.
Экс-чиновников признали виновными в злоупотреблении служебным положением и приговорили к 4 годам лишения свободы, а также на 2 года лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно - распорядительных функций.
По данным реестра судебных решений, приговор вынес Кагарлицкий райсуд Киевской области.
По данным сайта "Судебная власть", подсудимыми были экс-председатель РГА Виктор Остринский и его заместитель Игнат Белемець.
Ранее СМИ писали, что Остринский возглавлял колхоз в поселке Безрадичи, был владельцем КСП "Житняк" Обуховского района и близким соседом бывшего Президента Украины Виктора Ющенко.
Украинская правда
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