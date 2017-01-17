Киевляне жалуются на дым и вонь в городе

8286 просмотров
0
Вторник, 17 января 2017, 01:23

Киев накрыло дымом, горожане предполагают, что это как-то связано с мусоросжигательным заводом.

В соцсетях киевляне подтверждают наличие дыма и неприятного запаха на левом берегу, в центре, Голосеевском районе, Борщаговке, Нивках, Оболони и даже за городом у Вишневого, Василькова и Глевахи.

При этом пользователи соцсетей основном отвергают мысль, что причиной дыма и они могут быть горящие торфяники и склоняются к мнению, что горит мусор.

Темы: Киев
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Киеве водитель внедорожника сбил трех детей на переходе 16 января 2017, 23:26
Дело мажора Толстошеева, который сбил женщину, могут закрыть 16 января 2017, 18:42
Олифер: Боевики сорвали "новогоднее перемирие" 16 января 2017, 18:20
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В КГГА назвали причину дыма в Киеве
Кличко поедет в Давос и пойдет к Пинчуку
Нацсовет намекнула Freedom House, что "Дождь" стоит защищать в России
Сутки в АТО: более 40 обстрелов, ранен один боец ВСУ
Все новости
Здоровье

Спорт даже только раз в неделю полезен для здоровья

Фото

Что ест, чем занимается и как живет 61-летняя модель купальников