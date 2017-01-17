CNN напомнил, что говорил Трамп об РФ до вступления в президентскую гонку

9151 просмотр
1
Вторник, 17 января 2017, 07:59

В интервью в марте 2014 года избранный президент США Дональд Трамп называл Россию самой большой проблемой США и геополитическим противником.

Об этом пишет CNN.

Комментарии Трампа двухлетней давности обнаруживают резкий контраст в сравнении с дружественной риторикой, выбранной им после вступления в избирательную кампанию.

Так в интервью NBC и Fox News в  марте 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, Трамп высказался за введение санкций, чтобы нанести экономический урон России и согласился с  другим экс-кандидатом в президенты США Миттом Ромни, который назвал Россию "геополитическим врагом США номер один".

"Митт был прав когда сказал, что Россия — наша самая большая проблема", — заявлял Трамп.

Он отметил тогда, что некоторые медиа высмеяли Ромни за эти слова.

"Они смеялись. А оказалось, что он был абсолютно прав. Посмотрите, что Россия делает с Ираном, как они контролируют ситуацию в Сирии и буквально везде... Нас выкинули отовсюду", — сказал тогда Трамп.

Трамп заявлял, что США могли бы применить экономические меры во вред России.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Россия не сильна в экономическом плане и мы могли бы сделать много разных вещей, если бы хотели", - сказал он Fox News 24 марта 2014 года.

В другом интервью телеканалу NBC, которое состоялось 14 марта 2014 года, Трамп пошел дальше и прямо заявил, что США обязательно должны ввести санкции против России.

"Мы бесспорно должны ввести санкции... Мы должны показать силу. Путин перехватил инициативу у Обамы, перехватил у нас и делал это долгое время", — сказал Трамп.

Как пишет CNN, в переходной команде Трампа отказались комментировать эту ситуацию.

Как сообщалось, в интервью The Times Трамп заявил, что предложит президенту РФ Владимиру Путину снять санкции с России в обмен на сделку по сокращению ядерных вооружений.

Темы: США Росcия санкции
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
26 конгрессменов будут бойкотировать инаугурацию Трампа 17 января 2017, 06:57
Сотни американских морских пехотинцев высадились в Норвегии 17 января 2017, 03:23
Умер астронавт, последним побывавший на Луне 17 января 2017, 02:23
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.150.39.---Valeri Chmyriov17.01.2017 10:16
Помста Трампу-1.
Публікацію карикатурного репортажу див. у моєму блозі сайту "Кореспондент"
Слідкуйте, далі буде
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В КГГА назвали причину дыма в Киеве
Кличко поедет в Давос и пойдет к Пинчуку
Нацсовет намекнула Freedom House, что "Дождь" стоит защищать в России
Сутки в АТО: более 40 обстрелов, ранен один боец ВСУ
Все новости
Здоровье

Спорт даже только раз в неделю полезен для здоровья

Фото

Что ест, чем занимается и как живет 61-летняя модель купальников