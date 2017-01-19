Порошенко надеется на встречу с Трампом в следующем месяце

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Четверг, 19 января 2017, 01:01

Президент Украины Петр Порошенко надеется на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в следующем месяце и рассчитывает на то, что новый американское правительство будет продолжать поддерживать Украину.

Об этом он сказал в интервью The Wall Street Journal на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Укринформ.

"В первую очередь, мы пользуемся сильной поддержкой обеих партий в США", - сказал Порошенко, добавив, что "абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с Соединенными Штатами будет очень эффективным".

Как известно, Порошенко планирует поездку в Вашингтон в следующем месяце. Он выразил надежду на встречу со своим новым американским коллегой впервые после их разговора, во время которого Президент Украины поздравил Трампа с победой на выборах в ноябре.

"Это будет мое большое удовольствие, и, я думаю, что это будет эффективная встреча учитывая мое впечатление о телефонном разговоре", - сказал он.

По словам Порошенко, во время звонка Трамп выглядел очень заинтересованным тем, что происходит в Украине и просил прокомментировать ситуацию на востоке Украины и в Крыму.

Украинский лидер сообщил, что в течение последних нескольких недель наблюдается рост насилия на востоке Украины. В частности, в прошлом месяце 22 украинских военнослужащих были убиты, а соглашение о прекращении огня нарушалось 1500 раз.

"Это полная ответственность Путина", - сказал украинский лидер.

Как известно, избранный президент США в качестве одной из своих главных целей внешней политики решил улучшить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Во время президентской кампании он сказал, что пересмотрит позицию США о незаконности аннексии Крымского полуострова. Недавно он сказал, что готов ослабить санкции в отношении России в рамках сделки, направленной на сокращение запасов ядерного оружия.

Темы: Порошенко Трамп США
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