Си Цзиньпин предлагает запретить ядерное оружие во всем мире

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Четверг, 19 января 2017, 01:28

Китайский предидент Си Цзиньпин подчеркнул необходимость уничтожения ядерного оружия, а также выступил за то, чтобы большие державы уважали интересы меньших государств.

Об этом он заявил в ходе визита в Женеву, пишет DW.com.

"Ядерное оружие должно быть полностью запрещено, а со временем уничтожено, чтобы сделать возможным безъядерный мир", сказал Си Цзиньпин.

"Большие державы должны уважать ключевые интересы всех остальных", - добавил лидер Китайской народной республики (КНР), которая принадлежит к ядерным державам с 1964 года.

Си Цзиньпин заверил, что КНР стремится развивать "партнерство ради мира, роста и реформ" со странами Европы и другими мировыми игроками.

"Мы будем строить новую модель в отношениях с США, всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией", - сказал он, выступая в женевском отделении ООН.

Си Цзиньпин посетил Женеву в рамках официального визита, в ходе которого он встретился с новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Накануне президент Китая также впервые посетил международный экономический форум в Давосе.

На встрече с китайским лидером в Давосе президент Петр Порошенко выразил надежду, что Китай поможет Украине в борьбе с российской агрессией.

Си Цзиньпин со своей стороны подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и выбор украинского народа.

Как известно, в ноябре 2016 Китай проголосовал против инициированной Украиной резолюции ООН о нарушении прав человека в Крыму.

Темы: Китай ядерное оружие
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