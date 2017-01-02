В результате теракта в Турции украинцы не пострадали

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Понедельник, 2 января 2017, 00:41

Граждане Украины не пострадали во время теракта в Стамбуле.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

"Идентификация погибших и раненых в Cтамбуле завершается. Граждан Украины среди жертв и пострадавших нет. Консул Украины поддерживает оперативный контакт с полицией Стамбула", - говорится в заявлении.

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь неизвестный открыл огонь по посетителям популярного ночного клуба Стамбула. В результате атаки погибли 39 человек и 69 получили ранения. 24 из погибших оказались иностранцами.

Темы: Турция теракт украинцы
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