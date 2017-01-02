Новый генсек ООН выразил желание сделать 2017-й годом мира

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Понедельник, 2 января 2017, 02:50

Антониу Гутерриш, который с 1 января вступил в должность генерального секретаря ООН, выразил желание сделать 2017-й годом мира.

Об этом он заявил в своем первом послании к международному сообществу, передает "Радио Свобода".

"Я призываю вас в этот Новый год вместе со мной дать общий новогодний обет: давайте поставим на первое место вопрос достижения мира. Пусть 2017-й год станет для всех нас - простых граждан, правительств, руководителей - годом борьбы за преодоление наших разногласий. Давайте проявлять солидарность и сочувствие в повседневной жизни и налаживать диалог на основе уважительного отношения друг к другу, несмотря на различия в политических подходах", - заявил Гутерриш.

Он добавил, что будет прилагать усилия, для решения проблем людей, которые стали заложниками войн и конфликтов в таких странах, как Сирия, Южный Судан, Йемен, Бурунди.

"В этих войнах нет победителя, есть только проигравшие", - сказал глава ООН.

67-летний португалец Антонио Гутерриш был премьер-министром Португалии с 1995 по 2002 год, с 2005 до 2015 занимал должность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Государственным советником Португалии он стал в апреле 2016 года. На посту генерального секретаря ООН Гутерриш будет находиться до 31 декабря 2021 года. На этом посту он сменил корейца Пан Ги Муна.

Темы: ООН
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