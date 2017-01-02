В Казахстане обрушился дом, среди погибших – дети

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Понедельник, 2 января 2017, 05:21

В поселке Шахан Карагандинской области Казахстана вечером в воскресенье обрушилась часть многоэтажного дома.

Об этом сообщает "РИА Новости".

На данный момент из-под завалов извлечено 9 погибших, среди которых трое детей: двое - 2016 года рождения, один - 2010.

Также из-под завалов был извлечен живой человек.

К ликвидации ЧС по обрушению дома привлечено 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника, нацгвардия, частные предприниматели.

Темы: Казахстан чрезвычайное происшествие
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