В Казахстане обрушился дом, среди погибших – дети
В поселке Шахан Карагандинской области Казахстана вечером в воскресенье обрушилась часть многоэтажного дома.
Об этом сообщает "РИА Новости".
На данный момент из-под завалов извлечено 9 погибших, среди которых трое детей: двое - 2016 года рождения, один - 2010.
Также из-под завалов был извлечен живой человек.
К ликвидации ЧС по обрушению дома привлечено 280 человек, среди которых спасатели, сотрудники полиции, местные исполнительные органы, бригады скорой медицинской помощи, тяжелая инженерная техника, нацгвардия, частные предприниматели.
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