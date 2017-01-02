В Конгрессе США обещают "решительный ответ", если Трамп отменит санкции против России

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Понедельник, 2 января 2017, 09:58

При попытке избранного президента США Дональда Трампа отменить введенные президентом Бараком Обамой антироссийские санкции, он должен будет ждать "решительного ответа".

Об этом заявил в интервью телеканалу ABC News член Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф, сообщает DT.UA.

Политик также призвал к дальнейшему усилению санкций против РФ.

"И демократы, и республиканцы вместе представят пакет более жестких санкций. Мы не думаем, что принятые меры являются достаточными для сдерживания России", - заявил он.

Шифф подчеркнул, что в Конгрессе ни у кого нет сомнений в том, что именно РФ стоит за кибератаками. По словам конгрессмена, такие сомнения есть только у Трампа.

"Если он (Трамп) хочет завоевать доверие, как президент он должен прекратить рассуждать подобным образом. Он должен прекратить унижать американское разведсообщество, он должен доверять ему", - заявил Шифф.

Ранее Трамп подверг сомнению утверждение о том, что именно РФ атаковала серверы демократов.

В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управление Генштаба Минобороны России.

Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в штате Мэриленд и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.

Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.

Темы: США
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IP: 178.162.216.---Виталий Ващенко02.01.2017 11:00
Я думаю, что Трамп не досидит свой срок как Президент. В США в отличие от Украины есть закон об импичменте.
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IP: 77.109.21.---Serge Ivens02.01.2017 10:50
Просто интересно посмотреть - кто ещё кроме этого недоноска Шиффа попробует гавкнуть после 20 января на Трампа...
У нас уже пытались... так сейчас до такой степени усердно хвостом крутят - любой блоховоз позавидует...
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