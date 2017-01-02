В Конгрессе США обещают "решительный ответ", если Трамп отменит санкции против России
При попытке избранного президента США Дональда Трампа отменить введенные президентом Бараком Обамой антироссийские санкции, он должен будет ждать "решительного ответа".
Об этом заявил в интервью телеканалу ABC News член Палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф, сообщает DT.UA.
Политик также призвал к дальнейшему усилению санкций против РФ.
"И демократы, и республиканцы вместе представят пакет более жестких санкций. Мы не думаем, что принятые меры являются достаточными для сдерживания России", - заявил он.
Шифф подчеркнул, что в Конгрессе ни у кого нет сомнений в том, что именно РФ стоит за кибератаками. По словам конгрессмена, такие сомнения есть только у Трампа.
"Если он (Трамп) хочет завоевать доверие, как президент он должен прекратить рассуждать подобным образом. Он должен прекратить унижать американское разведсообщество, он должен доверять ему", - заявил Шифф.
Ранее Трамп подверг сомнению утверждение о том, что именно РФ атаковала серверы демократов.
В четверг, 29 декабря, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управление Генштаба Минобороны России.
Кроме того, Госдепартамент США сообщил о выдворении из страны 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических представительств в штате Мэриленд и Нью-Йорке, дав понять, что сотрудники российского посольства занимались шпионажем.
Перед этим Reuters сообщило, что новые санкции против РФ будут включать экономические и дипломатические ограничения, а также публикацию компромата на российских чиновников и близких к Кремлю бизнесменов.
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