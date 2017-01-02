Боевики ОРДЛО били 21 раз: вели огонь по всем направлениям

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Понедельник, 2 января 2017, 18:34

В зоне проведения АТО в понедельник по состоянию на 18:00 состоялся 21 обстрел: боевики ОРДЛО продолжили вести огонь по позициям ВСУ по всем направлениям. 

Об этом сообщили вечером 2 января в пресс-центре АТО.

"Из 120-миллиметровых минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино. Из 82-миллиметровых минометов - Широкино и Водяное, из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Широкино, Гнутово и Лебединское. По Гнутовому огонь вел снайпер. По Талаковке боевики вели огонь из противотанковых ракетных комплексов , - говорится в отчете штаба.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Новозвановку и Лобачево, на Донецком - Пивничное, Авдеевку и Зайцево.

Украинская правда 

Темы: АТО Минские соглашения
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IP: 211.27.208.---kengoru03.01.2017 07:15
Кномик кремлінський прислав слідуючий т.з. гуманітарний конвой, повний амуніциї. треба ужити.
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