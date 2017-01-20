Минкульт объяснил, зачем нужен Экспертный совет по защите морали

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Пятница, 20 января 2017, 03:48

Минкультуры опровергает информацию о том, что под патронатом ведомства происходит восстановление деятельности Национальной комиссии по общественной морали.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Как говорится в сообщении, Минкультуры понимает обеспокоенность общественности в результате распространенной информации, будто под патронатом ведомства происходит восстановление деятельности Национальной комиссии по общественной морали, однако министерство официально заявляет, что не намеревалось создать орган, который будет осуществлять цензурный надзор над СМИ или препятствовать творческой деятельности художников.

В Минкульте отметили, что действительно 11 января состоялось совещание, где обсуждались вопросы общественного контроля за соблюдением законодательства в сфере защиты общественной морали.

В совещании приняли участие представители Госкомтелерадио, Минфина, Минкультуры и представители творческих союзов.

В Минкульте сообщили, что именно на творческие союзы согласно статье 15 Закона Украины "О защите общественной морали" возложена функция общественного контроля за его выполнением.

Но поскольку творческим союзам неприсуща контрольная функция, Минкультуры выступило с инициативой обратиться за разъяснениями, как реализовать этот Закон, в Комитет по вопросам культуры и духовности, а также Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики.

"Поскольку Минкультуры не может выполнять экспертную функцию в этом вопросе, было принято решение создать экспертный консультативно-совещательный орган Минкультуры - экспертный совет по вопросам защиты общественной морали", - отмечается в заявлении.

"Всячески подчеркиваем, что основной целью такого совета является исключительно наработка критериев, которые впоследствии - после широкого общественного и профессионального обсуждения и учета позиций всех вовлеченных в процесс специалистов  - будут утверждены Минкультуры. После наработки таких критериев совет прекратит свое существование, поскольку его задача будет исчерпана", - подытожили в министерстве.

Темы: Минкультуры
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев20.01.2017 11:02
Дійсно Україні потрібна Експертна рада із захисту моралі. Передусім, підвищення моралі потребує вкрай аморальна влада України. Брехня провладних чиновників, непереборна корупція у рядах влади, рекет, контрабанда її представників тощо, все це руйнує моральність нації. А прірва, що утворилася у між добробутом представників влади і зубожінням населення, вже стає і розколом у підгрунті моралі українця. Якщо розглядати з цього боку, з боку відновлення моральності нинішньої української влади, то Україні Експертна рада із захисту моралі вкрай потрібна.
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