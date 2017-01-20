В Кремле заявили, что хотят хороших отношений с Вашингтоном

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Пятница, 20 января 2017, 05:33

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что Россия надеется на хорошие отношения с США.

Об этом он заявил в интервью ВВС, полная версия которого выйдет 21 января.    

На вопрос журналиста, верит ли он, что с приходом Дональда Трампа произойдет фундаментальный сдвиг в отношениях двух стран, Песков ответил: "К сожалению, мы не можем верить. Все, что мы можем, так это выражать надежду, мы хотим хороших отношений с Америкой. Мы считаем, что мы не можем решить множество проблем в этом мире и в нашем регионе, которые угрожают нашей стране, без сотрудничества с американцами. Вот почему нам позарез необходимы хорошие отношения с Вашингтоном, но, как говорится, для танго нужны двое. Ну а каков будет подход президента Трампа - это большой вопрос".

Также Песков в очередной раз отверг причастность Кремля к кибератакам в США во время предвыборной кампании. По его словам, ежедневно на цифровые системы РФ происходят сотни и тысячи нападений, которые ведутся из США, Германии, Великобритании.

Что касается предстоящих в 2018 году президентских выборов в России, то Песков дал понять, что Путин пойдет на новый срок, и что альтернативы ему он в рядах нынешней оппозиции не видит.

Он также не смог однозначно ответить на вопрос журналиста, будет ли разрешено Алексею Навальному участвовать в выборах президента РФ в 2018 году.

"Гарантировать или не гарантировать это может только наш глава Центральной избирательной комиссии. Так что я не имею права делать такого рода заявления", - сказал Песков.

Темы: Росcия США
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