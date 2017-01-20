Сутки в АТО: Боевики били из тяжелых минометов, всего 19 обстрелов
Боевики в зоне проведения АТО за минувшие сутки 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет.
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.
На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты обстреливали Гнутово, Водяное и Широкино.
На Донецком направлении из стрелкового оружия и гранатометов террористы били по Авдеевке, Луганскому и Зайцево.
На Луганском направлении боевики из 120 мм минометов неоднократно обстреливали Крымское, из гранатометов - Новозвановку.
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