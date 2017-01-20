Сутки в АТО: Боевики били из тяжелых минометов, всего 19 обстрелов

423 просмотра
0
Пятница, 20 января 2017, 06:42

Боевики в зоне проведения АТО за минувшие сутки 19 раз открывали огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских военных нет.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты обстреливали Гнутово, Водяное и Широкино.

На Донецком направлении из стрелкового оружия и гранатометов террористы били по Авдеевке, Луганскому и Зайцево.

На Луганском направлении боевики из 120 мм минометов неоднократно обстреливали Крымское, из гранатометов - Новозвановку.

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Прокуратура проверяет, воевал ли в АТО Церцвадзе, которого ищет Россия 19 января 2017, 20:00
Большинство украинцев хотят реинтеграции оккупированного Донбасса – опрос 19 января 2017, 19:28
Боевики в четверг 11 раз обстреляли позиции сил АТО 19 января 2017, 18:58
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Roshen закрывает Липецкую кондитерскую фабрику
В Мельбурне автомобиль въехал в толпу, есть погибшие
ОБСЕ заявляет об обострении ситуации на Донбассе
Черныш: Боевики ОРДЛО шантажировали, что не будут поставлять уголь
Все новости
Документы

ЦРУ рассекретило почти миллион исторических документов. Во многих об Украине

Фотоистория

Что ищут люди в проруби?