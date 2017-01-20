В Мельбурне автомобиль въехал в толпу, есть погибшие
В Мельбурне автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате три человека погибли, более 20 получили ранения.
Об этом сообщает Daіlу Mail.
Среди пострадавших есть дети.
Водитель был задержан полицией.
В полиции заявили, что мужчина намеренно въехал в пешеходов возле торгового центра. Также сообщается, что из одежды на водителе было только нижнее белье.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Другие СМИ сообщают об одном погибшем.
UPDATE: Three people have now been confirmed deceased after car ploughs into crowd in Melbourne CBD https://t.co/BtfqIEAXTF pic.twitter.com/QOclUkqqmP— Daily Mail Australia (@DailyMailAU) 20 січня 2017 р.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.