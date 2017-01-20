Активиста Балуху в Крыму не хотят переводить в больницу

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Пятница, 20 января 2017, 07:41

Украинский активист Владимир Балух находится в симферопольском СИЗО, несмотря на ухудшение здоровья.

Об этом сообщила координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в комментарии "Крым.Реалии".

По ее словам, 17 января у активиста произошло обострение почечной болезни, но по состоянию на 19 января в медицинскую часть его так и не перевели.

"Ему оказали медицинскую помощь, поставили капельницу. Судя по всему, обострение почечной болезни. Балух продолжает находиться в СИЗО. В медицинскую часть его так и не перевели", - рассказала Скрипник.

Правозащитница также отметила, что адвокат Балуха будет пытаться посетить своего подзащитного, чтобы "выяснить и оценить его состояние здоровья".

В конце декабря правозащитники сообщали, что в крымском СИЗО у Балуха ухудшилось самочувствие.

Как известно, украинскому активисту, крымчанину Владимиру Балуху 14 декабря российское оккупационное следствие предъявило обвинение по статье о незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

8 декабря сотрудники российской ФСБ провели обыски в домах Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, "нашли" на крыше дома патроны и динамит и задержали активиста.

Темы: Крым Политзаключенные
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