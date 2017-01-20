Речь Трампа на инаугурации обещает быть "элегантной и короткой"
Дональд Трамп представит себя как "человек действия, который хочет объединить страну" в инаугурационной речи в пятницу.
Об этом сказала накануне помощница избранного президента США Келлин Конвей, сообщает издание Boston Herald.
Конвей заявила журналистам, что речь Трампа к нации будет "элегантной, красивой, мощной и короткой".
Она отметила, что обращение будет коротким, добавив, что Трамп "человек действия, а не слова, и вы услышите это завтра".
Конвей говорит, что Трамп готовил заметки под влиянием инаугурационных обращений бывших президентов Авраама Линкольна и Джона Ф. Кеннеди.
Как сообщалось, 20 января Дональд Трамп принесет присягу, чтобы стать 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.
Часть инаугурационных мероприятий уже состоялась 19 января.
Валентина Романенко, УП
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