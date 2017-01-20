Суд по делу о госизмене: Янукович заявляет, что вне подозрений
Печерский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства следователя военной прокуратуры о предоставлении разрешения на проведение в отношении бывшего президента Виктора Януковича процедуры заочного досудебного расследования по делу о государственной измене.
Об этом сообщают 20 января "Українські новини".
Судья на данном заседании – Кристина Тарасюк.
В зале присутствуют 2 адвоката и 2 прокурора, сообщает журналист УН.
Адвокат Виталий Сердюк озвучил подписанное Януковичем заявление, в котором он просит проводить следственные действия при присутствии самого экс-президента на территории России.
Также Янукович заявил, что ему не сообщали о подозрении и он не скрывается от следствия.
Накануне экс-президент Виктор Янукович заявил, что готов давать показания в режиме видеоконференции по делу о государственной измене.
Он отметил, что намерен передать украинским правоохранительным органам ряд каких-то новых документов с доказательствами против украинской власти, но заявил, что его ключевые свидетели "волнуются о своей безопасности и не готовы дать показания украинскому следствию".
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