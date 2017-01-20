Верховный суд оспорил конституционность ограничения пенсий прокуроров

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Пятница, 20 января 2017, 16:54

Верховный суд обратится в Конституционный суд с просьбой признать незаконным ограничение пенсий прокуроров на уровне 10 740 гривен.

О таком решении Верховного суда, принятом на его пленуме 20 января, сообщает пресс-служба ВС.

"По результатам обсуждения пленум пришел к выводу о необходимости обращения в Конституционный суд Украины с конституционным представлением о соответствии (конституционности) абзаца шестого части пятнадцатой статьи 86 Закона Украины от 14 октября 2014 года № 1697-VII "О прокуратуре" относительно ограничения максимального размера пенсии 10740 гривен", - говорится в сообщении.

Судьи считают, что фиксирование пенсий на таком низком уровне "сужает правовые и материальные интересы", а также "ограничивает права и свободы" работников прокуратуры.

Как сообщалось, летом 2016 года КС признал неконституционным ограничение максимального размера пенсий судей в отставке суммой в 10 740 грн.

Украинская правда

Темы: пенсии суд Конституционный Суд
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IP: 141.0.12.---Михаил Михаил20.01.2017 18:26
Вот мрази! Не нажрутся никак...
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