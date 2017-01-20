Усенко-Черная получила полмиллиона в подарок
Заместитель председателя Центризбиркома Жанна Усенко-Черная задекларировала подарок на полмиллиона гривен.
Об этом свидетельствует информация, предоставленная Усенко-Черной в Национальное агентство по по вопросам предотвращения коррупции 20 января.
Дарителем является Сергей Маликов.
До января 2016-го Маликов возглавлял Государственный фонд содействия местному самоуправлению. Ранее руководил партийной организацией Партии регионов в Мариуполе Донецкой области.
В декларации 2015 года Усенко-Черная указывала, что пользуется квартирой в Киеве площадью 240 кв.м., владельцем которой также является Маликов. Также Усенко-Черная пользовалась домом в Ирпене, который принадлежал матери Сергея Маликова.
Сергей Маликов не значится членом семьи Жанны Усенко-Черной. Зато ее мужем, согласно декларации 2015 года, был Иван Вильданов.
Как известно, заместитель главы ЦИК Жанна Усенко-Черная 1 декабря 2016-го приобрела квартиру в Киеве стоимостью 3,2 миллиона гривен.
В связи с общественным резонансом, Усенко-Черная опубликовала зарплату в ЦИК с 2004 года.
Ирина Салий, УП
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Що можно про неї сказати - красива бестія...Продається з великим задоволенням...
Оце і все.