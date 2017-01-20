Усенко-Черная получила полмиллиона в подарок

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Пятница, 20 января 2017, 17:02
Лига.net

Заместитель председателя Центризбиркома Жанна Усенко-Черная задекларировала подарок на полмиллиона гривен.

Об этом свидетельствует информация, предоставленная Усенко-Черной в Национальное агентство по по вопросам предотвращения коррупции 20 января.

Дарителем является Сергей Маликов.

До января 2016-го Маликов возглавлял Государственный фонд содействия местному самоуправлению. Ранее руководил партийной организацией Партии регионов в Мариуполе Донецкой области.

В декларации 2015 года Усенко-Черная указывала, что пользуется квартирой в Киеве площадью 240 кв.м., владельцем которой также является Маликов. Также Усенко-Черная пользовалась домом в Ирпене, который принадлежал матери Сергея Маликова.

Сергей Маликов не значится членом семьи Жанны Усенко-Черной. Зато ее мужем, согласно декларации 2015 года, был Иван Вильданов.

Как известно, заместитель главы ЦИК Жанна Усенко-Черная 1 декабря 2016-го приобрела квартиру в Киеве стоимостью 3,2 миллиона гривен.

В связи с общественным резонансом, Усенко-Черная опубликовала зарплату в ЦИК с 2004 года.

Ирина Салий, УП

Темы: ЦИК декларация НАПК
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Комментарии — 2
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IP: 109.86.24.---sc110406120.01.2017 19:13
Неужели кто то верит в этот бред? Где все антикорупционные организации? Неужели они ничего не замечают? Как это чужой человек просто так отдаёт ни за что огромные деньги. А может за что то. Такие деньги можно дать за предоставление сексуальных услуг.
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IP: 95.135.40.---FLAG20.01.2017 18:17
Ця Жанна Усенко-Чорна - ще та пройдоха...Бувша представниця від БЮТ.
Що можно про неї сказати - красива бестія...Продається з великим задоволенням...
Оце і все.
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