В аннексированном Крыму вручили обвинение журналисту Семене

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Пятница, 20 января 2017, 18:02

В аннексированном Крыму журналисту Николаю Семене 20 января вручили обвинительное заключение по делу о сепаратизме.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

По версии следствия, крымский журналист "подготовил статью под названием "Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма", в которой были обнаружены "призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации".

В заключении цитируют места, содержащие, по мнению следствия, сепаратистские высказывания, и подробно описывается, как Николай Семена отослал текст статьи в редакцию по электронной почте.

Сам журналист свою вину отрицает.

По версии следствия, Семена нарушил законодательство "по мотивам политической вражды в отношении к Российской Федерации".

В качестве доказательств в обвинительном заключении приводят показания самого Семены и текст его электронного письма в редакцию, которое он удалил сразу после отправления.

Также в документе приводят показания свидетелей обвинения, в качестве которых выступают оперативные сотрудники ФСБ, которые кроме сведений по существу, также рассказали об "оперативном сопровождении дела" – обысках, информации, полученной из изъятой техники журналиста, в том числе его личную переписку.

Свидетелем обвинения выступает также крымский журналист Сергей Мешковой, который, по предварительным сведениям, работает в пресс-службе группировки "ЛНР". Он утверждает, что "Семена придерживался четких проукраинских и антиройссийских взглядов", а его материалы были необъективны.

К материалам дела приобщены экспертизы, инициированные ФСБ – лингвистическая и автороведческая.

Кроме того, к материалам дела приобщена политологическая экспертиза российского эксперта Михаила Саввы, который указывает, что "территория республики Крым является частью Украины и законодательство Российской Федерации не распространяется на ее территорию". Савва указан в документе в качестве свидетеля защиты.

Кроме него защита планирует допросить главного редактора "Крым.Реалии" Владимира Притулу и эксперта.

Адвокат Семены Эмиль Курбединов отметил, что обвинительное заключение было вручено с нарушением уголовно-процессуального кодекса: документ должен был вручить представитель прокуратуры, тогда как Семене заключение было передано следователем ФСБ Александром Паршутиным в здании управления.

Весной в Крыму прошли массовые обыски, в том числе, у независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии.

В отношении Семены возбудили уголовное дело по статье 280.1 УК РФ. Российское следствие запретило ему покидать полуостров.

Защита Семены и международные организации призывали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, позитивного ответа не  получили.

Темы: Крым СМИ права человека аннексия
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