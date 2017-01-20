Штаб: В зоне АТО погиб украинский военный

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Пятница, 20 января 2017, 18:18

20 января один украинский военный погиб в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АТО в Facebook.

Обстоятельства гибели не указаны.

"На Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Павлополь, Талаковку и Гнутово. Из вооружения БМП – Тарамчук. По Новотроицком огонь вел снайпер", - говорится в сообщении.

"На Донецком направлении российско-оккупационные войска из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Авдеевку и Новоселовку Вторую", - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что на Луганском направлении с тех же видов вооружения – Широкино, Сизое и Станицу Луганскую. Всего, согласно сообщению штаба, зафиксировано 10 обстрелов.

Украинская правда

Темы: АТО Донбасс
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