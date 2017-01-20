Дональт Трамп принес присягу президента

Дональд Трамп принес присягу президента Соединенных Штатов Америки и начал четырехлетний срок на посту главы государства.

Прямую трансляцию инаугурации на YouTube ведет комитет, занимающийся этим событием.

По традиции, церемония прошла в Капитолии в присутствии миллионной толпы американцев.

На церемонии присутствовали предшественник Трампа Барак Обама с супругой, экс-президент Билл Клинтон и Хиллари Клинтон, а также жена нового президента Мелания Трамп и дети президента.

Дональд Трамп возложил руку на Библию и произнес текст присяги.

За несколько минут до него присягу принес вице-президент США Майк Пенс.

Как известно, согласно американскому законодательству новый президент должен произносить присягу 20 января.

Напомним, во время выборов 8 ноября прошлого года Дональд Трамп победил на выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Европейская правда