Дональт Трамп принес присягу президента

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Пятница, 20 января 2017, 19:01

Дональд Трамп принес присягу президента Соединенных Штатов Америки и начал четырехлетний срок на посту главы государства.

Прямую трансляцию инаугурации на YouTube ведет комитет, занимающийся этим событием.

По традиции, церемония прошла в Капитолии в присутствии миллионной толпы американцев.

На церемонии присутствовали предшественник Трампа Барак Обама с супругой, экс-президент Билл Клинтон и Хиллари Клинтон, а также жена нового президента Мелания Трамп и дети президента.

Дональд Трамп возложил руку на Библию и произнес текст присяги.

За несколько минут до него присягу принес вице-президент США Майк Пенс.

Как известно, согласно американскому законодательству новый президент должен произносить присягу 20 января.

Напомним, во время выборов 8 ноября прошлого года Дональд Трамп победил на выборах кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Европейская правда

Темы: США Трамп
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