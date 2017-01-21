Чалый рассказал о подготовке встречи Порошенка с Трампом

Визит Президента Украины в США планируется во второй половине февраля и имеет целью, прежде всего, его участие в программе председательства Украины в Совете Безопасности ООН, в то же время прорабатываются варианты встречи на высшем уровне президентов Порошенка и Трампа в Вашингтоне.

Об этом сообщил журналистам посол Украины в США Валерий Чалый, пишет Укринформ.

"Визит в Соединенные Штаты Президента Украины планируется в феврале. Украина будет председательствовать в Совете Безопасности ООН, и очевидно, в этот период может состояться участие Президента, так как этот формат как раз предусматривает такое участие", - сообщил дипломат.

Он отметил, что параллельно отрабатывается возможность встречи Петра Порошенко и Дональда Трампа.

"Каким образом все получится, или во время нынешнего визита, или позже - еще вопрос не решен, но, я думаю, что это было бы естественно, поскольку мы имеем вопросы, которые нужно обсудить в ближайшее время", - отметил посол.

На просьбу уточнить более подробно о подготовке визита президента, Чалый отметил: "Моя задача как посла - выполнять планы, которые выстраиваются политическим руководством".

Вместе с тем он отметил, что визит планируется на "двадцатые числа" февраля месяца.