Додон хочет, чтобы Молдова выплатила РФ газовые долги Приднестровья

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Суббота, 21 января 2017, 05:47

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что официальный Кишинев должен взять на себя оплату долгов Приднестровья за российский газ - более шести миллиардов долларов.

Об этом он заявил во время встречи в Москве с руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером, передает Укринформ.

"У нас есть определенные идеи, как выйти из этой ситуации (оплата долгов за газ - ред.). Долги правобережной Молдовы - около 500 млн долларов, а на левом берегу Днестра (Приднестровский регион) сумма долга составляет около 6 млрд долларов. Необходимо осознать, что весь этот долг - это долг Молдовы", - заявил Додон.

Проблема с оплатой долгов за газ может быть урегулирована, по словам молдавского президента, в контексте приднестровского урегулирования.

Сейчас цена на поставляемый в Молдову, включая Приднестровский регион, природный газ составляет чуть меньше 200 долларов за тысячу куб. м. В то же время, в течение нескольких лет промышленным предприятиям непризнанного Приднестровья газ разрешалось поставлять по цене, не превышающей 34% от закупочной стоимости.

Долги непризнанного Приднестровья за российский газ составляет около 6 млрд долларов. Числятся они за тираспольским предприятием "Тираспольтрансгаз".

Темы: Молдова Приднестровье газ Росcия
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Комментарии — 2
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IP: 188.163.107.---Василь Таранович21.01.2017 11:45
Це приблизно пропонує мацквабад і Україні.Ви приймайте "уточненную" Конституцію,а потім ми вам виставимо рахунок за гумконвої. Дивіться українці на Молдову,проголосували за дебіла Додона,москальську маріонетку,ось зараз і будете проплачувати братську допомогу. Українці, уважно слідіть за руками нашої вллади! Бо руки жодної влади за 26 років нічого не крали!
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IP: 91.102.177.---Sanya-Odessa21.01.2017 09:14
После таких заявлений не будет ли импичмента?
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