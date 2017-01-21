В Южной Корее арестована министр культуры

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Суббота, 21 января 2017, 08:15

В Южной Корее по обвинению в создании "черного списка" деятелей искусств, которые критически настроены по отношению к правительству, арестована министр культуры Чо Юн Сон.

Об  этом пишет DW.com.

Министр культуры была арестована в субботу, 21 января. Ее обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями. Чо Юн Сон якобы создала "черный список", в который были включены тысячи деятелей искусств, критически настроенных в отношении правительства республики. Решение о заключении Чо Юн Сон под арест было принято одним из районных судов Сеула.

В качестве обоснования решения было указано, что существует опасность уничтожения министром доказательств правонарушения. Как сообщается, в "черный список" попали почти 10 тысяч человек. Планировалось сделать невозможным получение ими государственной поддержки.

В отношении президента Южной Кореи Пак Кын Хе, обвиняемой в коррупции, начата процедура импичмента. Ожидается, что Конституционный суд страны примет решение об окончательном отстранении Пак Кын Хе. Ее в ближайшие недели должны вызвать на судебное заседание.

Темы: Южная Корея
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