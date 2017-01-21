В Италии в смертельное ДТП попал автобус с детьми

7289 просмотров
0
Суббота, 21 января 2017, 08:28

В Италии автобус с детьми, возвращавшийся из Франции в Венгрию, врезался в столб и загорелся, погибло 4 человека.

Об этом сообщает агентство Ansa со ссылкой на спасателей.

По предварительным данным, автобус врезался в столб и загорелся. Предположительно, внутри находились мальчики-подростки. После столкновения некоторые из них могли вылететь через лобовое стекло, часть пассажиров осталась заперта в горящем автобусе, добавляет агентство. 

Спасатели не исключают, что число жертв может возрасти до десяти.

Темы: Италия ДТП жертвы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Около ста мигрантов пропали без вести в Средиземном море 15 января 2017, 05:35
Прокуратура просит Италию допросить Берлускони, который пил в Крыму 23 декабря 2016, 16:59
Италия выделит Украине €1 млн гумпомощи 21 декабря 2016, 05:28
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Италии в смертельное ДТП попал автобус с детьми
МИД рекомендует украинцам не ездить в центральную Италию
Чалый остался доволен общением с Трампом
Депутаты просят НАПК проверить путешествие Ляшка в Таиланд
Все новости
Истории про бизнес

Мастерская заготовок для творчества Sky Swallow

Документы

ЦРУ рассекретило почти миллион исторических документов. Во многих об Украине