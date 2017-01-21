Песков о Трампе: Это не наш человек, это человек американский

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Суббота, 21 января 2017, 12:54

Президент РФ Владимир Путин готов к встрече с президентом США Дональдом Трампом, и организация встречи президентов займет месяцы, а не недели.

Об этом в интервью британскому телеканалу ВВС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Говоря о встрече двух лидеров, Песков подчеркнул, что они встретятся так или иначе, но "пока никаких договоренностей, каких-либо решений по этому поводу нет".

"Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы", - отметил он.

При этом Песков не исключил, что тема времени и места встречи может быть поднята во время телефонного разговора между двумя лидерами, который должен состояться после инаугурации Трампа.

"Мы надеемся, что президент Путин позвонит президенту Трампу после инаугурации, как только он будет доступен, и поприветствует его, это протокольный момент ... Мы надеемся, что это будет сделано в ходе телефонного разговора. И потом мы будем ожидать, что они обменяются взглядами на возможность встречи", - отметил Песков.

Вместе с тем Песков заявил, что "наверное, это самая большая ошибка со стороны западных аналитиков, со стороны некоторых наших политологов считать, что это (президент США Дональд Трамп) наш человек".

"Это не наш человек, это человек американский. Это президент Соединенных Штатов Америки", - сказал Песков в интервью программе "Вести в субботу".

При этом он отметил, что вряд ли будущее отношений США и РФ "будет свободно от противоречий и разногласий". 

Темы: Росcия Трамп
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IP: 220.239.120.---zmaylo21.01.2017 13:10
Як це так, все ваше, а Трамп ні? Трохи більше подуйтесь,- а може щось і вийде?
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