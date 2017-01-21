Акции против войны прошли в 20 украинских городах

Международная акция "Stop Putin's War in Ukraine 3.0" состоялась в 20 городах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба движения "Государственническая инициатива Яроша", которое выступило организатором акции в Украине.

На Волыни акция состоялась в городе Ковель. В мероприятии приняли участие представители местной администрации, общественных организаций города, представители церкви. Состоялось богослужение в память о погибших воинах АТО.

В Ивано-Франковске акция состоялась на Вечевой площади. В центре площади находился большой щит с картой Украины, на которой обозначили черным территорию боевых действий. Взрослые и дети рисовали на этом щите разноцветными красками отпечатки своих рук.

В Ровно акция началась с богослужением и почтения памяти погибших воинов АТО. Активисты города Ровно разработали листовки с информацией о всемирной акции "Stop Putin's War in Ukraine 3.0" и забросили их в поезда "Ковель-Москва", который в 13:19 сделал остановку на вокзале города Ровно.

В Чернигове акция состоялась на Красной площади у Стелы Небесной Сотни. В поддержку всемирной акции "Stop Putin's War in Ukraine 3.0" был проведен небольшой флеш-моб.

В Краматорске акция состоялась у памятника Т.Г. Шевченко. Во время мероприятия активисты анонсировали недавно созданное в Краматорске Движение сопротивления, первоочередной задачей которого является защита территориальной целостности и суверенитета Украины.

В Одессе акция прошла у Консульства России. Среди многих активистов, в акции приняли участие жены военнопленных. Перед участниками акции выступили музыканты.

В Кировограде акция состоялась на площади "Героев Майдана". Среди присутствующих были также мэр города и председатель облсовета. Активистами был проведен своеобразный перформанс. Из снега слепили большого снеговика и разместили на нем фото Путина. Все желающие смогли бросить снежок в фото агрессора.

В Киеве акция состоялась на Майдане Независимости. В ней приняли участие более ста граждан. В киевской акции приняли участие координатор всемирной акции "Stop Putin's War in Ukraine 3.0" Ирена фон Бург.

Графика со страницы Ирены фон Бург в Facebook

Как сообщалось, подобные акции запланированы во многих городах мира. Они прошли, в частности, в Сиднее (Австралия), Грузии и Риге (Латвия). Акция прошла также в российском Санкт-Петербурге, где был задержан один активист.

Вместе с тем, российский телеканал "Россия 24" в субботу сообщал о всемирной акции бегущей строкой "В Киеве и Одессе прошли акции протеста против конфликта в Донбассе".

Украинская правда