Хуг оценит обстановку в двух населенных пунктах Донецкой области

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями проведет патрулирование в Крутой балке и Новгородском.

Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ, передает "Интерфакс-Украина".

Как говорится в сообщении, представители ОБСЕ оценят ситуацию с безопасностью и ее влияние на жизнь гражданского населения.

Оценка ситуации в Крутой Балке будет осуществлена в воскресенье, 22 января, утром. Затем наблюдатели осмотрят Новгородское.

Следует отметить, что согласно сообщениям штаба АТО, боевики часто обстреливают эти населенные пункты.