В Белом доме обвинили СМИ в искажении данных об инаугурации Трампа

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Воскресенье, 22 января 2017, 05:04

Официальный представитель администрации Дональда Трампа Шон Спайсер в ходе первой пресс-конференции в Белом доме раскритиковал СМИ за "искажение данных" о массовости инаугурационных мероприятий в пятницу.

Об этом он заявил во время брифинга, передает "Укринформ".

"Некоторые медиа-представители СМИ прибегли к обнародованию заведомо ложной информации," - завил Спайсер, отметив, что речь идет о количестве присутствующих на инаугурации.

По его словам, пока никто не имеет точных цифр посещения официальных мероприятий в пятницу, поскольку Служба национального парка еще не подсчитала количество людей.

Тем не менее, он подчеркнул, что свидетелем инаугурации стала "самая большая аудитория", учитывая как личное присутствие зрителей в центре Вашингтона, так и тех, кто наблюдал за трансляцией по всему миру.

 "Попытки преуменьшить восторг от инаугурации позорны и неправильны", - подчеркнул Спайсер.

Накануне СМИ обнародовали снимки сверху, на которых видна наполненность Национального парка людьми во время церемонии присяги Дональдом Трампом. Для сравнения выставлены снимки инаугурации Барака Обамы 2009 года, которые свидетельствовали о гораздо большем присутствии людей. Во время брифинга спикер Трампа не упомянул об этих фото, а апеллировал к снимкам, сделанных под малым углом зрения, где число людей было непонятно.

 

Спайсер также раскритиковал сообщение журналиста издания Time Magazine, который ошибочно в пятницу написал, что бюст Мартина Лютера Кинга был убран из Овального кабинета Белого дома. И хотя журналист еще в тот же день исправил свою ошибку с извинениями в Твиттере, со стороны Трампа он был обвинен в нечестности и представлении ложной информации.

Темы: США Трамп
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IP: 193.32.14.---Парус22.01.2017 08:08
Четверта влада проти влади популіста.
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