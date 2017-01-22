Сутки в АТО: Боевики били из минометов и гранатометов

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Воскресенье, 22 января 2017, 06:26

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики открывали огонь 33 раза, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из минометов боевики обстреливали Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты вели огонь по Павлополю, Лебединскому, Гранитному, Новогригорьевке, Водяному, Талаковке и Широкино. По Лебединскому также огонь вел снайпер.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Авдеевку, Зайцево и Новгородское.

На Луганском направлении из минометов боевики вели огонь по Троицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Новоалександровке, Валуйскому и Новозвановке.

Темы: АТО Донбасс
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