Порошенко: мы придерживаемся минских соглашений, но сначала безопасность

4078 просмотров
0
Воскресенье, 22 января 2017, 10:34

Президент Петр Порошенко заявляет, что до решения вопросов безопасности в повестке дня не будут стоять шаги по политическому урегулированию ситуации на Донбассе.

"Мы придерживаемся минских соглашений, как бы трудно нам это не давалось", - сказал он на торжествах по случаю Дня соборности в воскресенье.

По его словам, это позволило украинской дипломатии "выиграть нелегкую борьбу за продление санкций всего мира" против России.

"Но при этом мы не уступили ни одной принципиальной позиции. Более того, в нелегком диалоге убедили западных союзников в том, что любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и бесспорный прогресс по вопросам безопасности - постоянное прекращение огня, вывод российских оккупационных войск, вывод техники, разоружение боевиков, контроль над неконтролируемым участком украино-российской границы сначала со стороны ОБСЕ, а затем и наших славных пограничников", - заявил Порошенко.

"До решения этих проблем на повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается изменений в Конституцию", - подчеркнул он.

Порошенко также сообщил, что на днях состоится заседание СНБО по вопросам государственного оборонного заказа на 2017 год.

"Это будут решительные изменения в обеспечении новейшим оружием наших воинов", - пообещал он.

В ходе речи Порошенко также попросил почтить память Небесной сотни погибших в войне на Донбассе минутой молчания.

Кроме того, президент присвоил Владимиру Жемчугову, освобожденному из плена боевиков, звание героя Украины.

Украинская правда

Темы: Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко присвоил Жемчугову звание Героя 22 января 2017, 11:24
Порошенко политикам: вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться? 22 января 2017, 10:03
Порошенко в Давосе говорил об освобождении заложников - Геращенко 21 января 2017, 19:33
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Геращенко: подозреваемых в покушении арестовали на два месяца
Нардеп, на которого готовили покушение - Антон Геращенко
Порошенко: мы придерживаемся минских соглашений, но сначала безопасность
Порошенко политикам: вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?
Все новости
Фото

10 самых дорогих художниц нашего времени

Видео

О фрик-кабаре Dakh Daughters сняли документалку "Розы"