Допинговый скандал: Олимпийский союз ФРГ хочет отстранить РФ от двух Олимпиад

Если подозрения о наличии госсистемы допинга в России подтвердятся, олимпийскую сборную РФ будет необходимо отстранить от участия в Олимпийских играх 2018 и 2020 годов.

С таким заявлением в интервью изданию Welt am Sonntag выступил глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Херман, пишет Немецкая волна.

"Необходимо, чтобы был дан четкий сигнал: это (допинг) неприемлемо. Если будет доказано, что Россия поддерживала систему допинга на государственном уровне и Российский национальный комитет тем самым явно нарушал Олимпийскую хартию, то отстранение всей Национальной российской олимпийской сборной как минимум от Игр в Пхеньяне и Токио должно стать темой для серьезного обсуждения на Международном Олимпийском комитете", - заявил Херман.

По его словам, если какая-либо страна с таким очевидным пренебрежением относится к основополагающим принципам Олимпийской хартии, ее необходимо наказать самым жестким образом.

При этом Херман назвал ошибкой решение допустить 280 российских атлетов к Олимпийским играм 2016 года, несмотря на уже имеющиеся подозрения о существовании госсистемы допинга в России.