Допинговый скандал: Олимпийский союз ФРГ хочет отстранить РФ от двух Олимпиад

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Воскресенье, 22 января 2017, 21:26

Если подозрения о наличии госсистемы допинга в России подтвердятся, олимпийскую сборную РФ будет необходимо отстранить от участия в Олимпийских играх 2018 и 2020 годов.

С таким заявлением в интервью изданию Welt am Sonntag выступил глава Немецкого олимпийского спортивного союза (DOSB) Альфонс Херман, пишет Немецкая волна. 

"Необходимо, чтобы был дан четкий сигнал: это (допинг) неприемлемо. Если будет доказано, что Россия поддерживала систему допинга на государственном уровне и Российский национальный комитет тем самым явно нарушал Олимпийскую хартию, то отстранение всей Национальной российской олимпийской сборной как минимум от Игр в Пхеньяне и Токио должно стать темой для серьезного обсуждения на Международном Олимпийском комитете", - заявил Херман.

По его словам, если какая-либо страна с таким очевидным пренебрежением относится к основополагающим принципам Олимпийской хартии, ее необходимо наказать самым жестким образом.

При этом Херман назвал ошибкой решение допустить 280 российских атлетов к Олимпийским играм 2016 года, несмотря на уже имеющиеся подозрения о существовании госсистемы допинга в России. 

Темы: Олимпиада Росcия скандал
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Комментарии — 6
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IP: 95.135.72.---FLAG22.01.2017 22:45
Щось не так ! Нема моїх коментів ????
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IP: 95.135.72.---FLAG22.01.2017 22:25
Ось - якби в Росії вилучили чемпіонат світу з футболу - 2018 року,було б ЦІЛКОМ ВІРНО і СПРАВЕДЛИВО !!!!
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IP: 95.135.72.---FLAG22.01.2017 22:14
FLAG:
Цей комент - помилковий : до іншої статті - читайте про "замах" на Геращенко.
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IP: 88.135.193.---Poligraf P22.01.2017 22:13
Пхончхані, а не в Пхеньяні.
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IP: 95.135.72.---FLAG22.01.2017 22:12
Оце - якби чемпіонат світу з футболу - 2018 року,вилучили з території агресивної не тільки до України,а і до всього цивілізованого світу - було б,ЦІЛКОМ ВІРНО !!!!
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