Лекции по литературе, экскурсия по срит-арту, кино, вечеринки, тусовки

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Воскресенье, 22 января 2017, 21:48

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что предупрежденное СБУ покушение на нардепа Антона Геращенко является элементом цепи ряда преступлений, образующих систему с центром за пределами Украины.

Об этом Аваков заявил 22 января.

"Покушение на Антона Геращенко, которое предотвратила СБУ - элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины. Нацполиция и СБУ располагают фактами и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов, как совершенных, так и предупрежденных убийств, разработанных преступниками за похожей схеме, в том числе и резонансных", - заявил глава МВД.

Аваков отметил, что задержанные киллеры "продолжают цепь задержаний последнего времени подосланных киллеров по ряду дел, которые разрабатываются Национальной полицией".

По словам главы МВД, вопрос об обнародовании этих материалов в настоящее время обсуждается в органах расследования.

Как известно, 21 января глава СБУ Василий Грицак сообщил, что Служба безопасности предупредила в Киеве покушение на народного депутата, который планировалось осуществить при кураторстве российских спецслужб. Исполнители покушения были задержаны с приведенным в готовность самодельным взрывным устройством вблизи жилья нардепа.

По словам Грицака, предварительно, покушение на жизнь нардепа готовилось в связи с его общественной или государственной деятельностью. 

Позже стало известно, что нардеп, на которого планировалось покушение - представитель "Народного фронта", советник главы МВД Антон Геращенко. Сам Геращенко сообщил, что Шевченковский райсуд Киева арестовал двух подозреваемых по делу о покушении на 2 месяца, без права внесения залога.

Темы: Аваков Геращенко Росcия СБУ
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Комментарии — 7
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IP: 82.193.98.---Mykola Syrotyuk22.01.2017 22:45
Іван Сердюк:
Думаю що СБУ щодня чує якісь плани бойовиків з ДНР-ЛНР, тому для них не секрет що ще щось планується. Той хто підтримує зміни якісь у бік Європи завжди під прицілом бойовиків!
Все логично, неадекватов хватает у нас! Кроме них еще своих доборожилателей не мало внутри, вон таже Савченко как проявилась сейчас! Просто идеальный пример того, как поработали с человеком!
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IP: 188.163.3.---solomensky22.01.2017 22:32
Одразу вибачаюся, але, хто вони є таки, ці геращєнки, дерматологи (ой - шкуряки, зрозуміло)...? Нікчеми, яки врятували нашу країну та й ще половину Непалу? Нікчеми, що тільки й можуть триндіти в телевизорі про те, як їх тягали по підлозі в киїївраді в 2006-му? Оце - насправді ганьба країни!!! Лізуть в телекамеру при першій можливості. Несуть власну ахінею, видаючи її за державну позицію!!! Чи не час вже починати ставити питання їхнім господарям? Чи не забагато вже часу минуло з першої лемківської пісні над Майданом?
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IP: 46.165.223.---mormono22.01.2017 22:30
Арсенію Барісичу сослужівци єдиноверци із моссада помоглі.
Так шо Геращенке, клікуха Пупсік, долго жмть...
так же как і Арсенію Петровічу
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IP: 37.54.137.---Іван Сердюк22.01.2017 22:22
Думаю що СБУ щодня чує якісь плани бойовиків з ДНР-ЛНР, тому для них не секрет що ще щось планується. Той хто підтримує зміни якісь у бік Європи завжди під прицілом бойовиків!
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IP: 23.19.41.---Роман Березань22.01.2017 22:19
Если брать во внимание тот факт, какой страх нагоняет на рашистов проект Миротворец, то все расклады становятся абсолютно понятными и логичными!
Думаю тут никто не будет спорить, ведь понятно откуда уши торчат!
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