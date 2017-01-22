Геращенко рассказал о мотивах покушения на него

5297 просмотров
2
Воскресенье, 22 января 2017, 22:46

По версии следствия, причиной покушения на нардепа от "Народного фронта" Антона Геращенко является его активная позиция в вопросе противодействия продолжению агрессии против Украины и работа над проектом "Миротворец".

Об этом Геращенко заявил вечером 22 января в эфире телеканала "112 Украина", говоря о мотивах покушения на него.

Также нардеп отметил, что Служба безопасности Украины предупредила его о готовящемся покушении.

"Служба безопасности Украины меня предупредила о том, что на меня готовится покушение ... Когда и точные сроки я воздержусь обсуждать ... Но я был предупрежден вовремя Василием Грицаком (глава СБУ)", - отметил Геращенко.

Интерфакс-Украина

Темы: Геращенко СБУ Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
22 января 2017, 21:48
Президент наградил Чубарова, Геращенко и Элмара Брока 22 января 2017, 14:35
Геращенко: подозреваемых в покушении арестовали на два месяца 22 января 2017, 13:42
powered by lun.ua
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 178.94.241.---bop194922.01.2017 23:58
а чого вибрали саме Геращенка??? не розумію-а йому не вірю
ОтветитьС цитатой
IP: 23.19.41.---Роман Березань22.01.2017 23:09
Все де этот проект Миротворец - это крутой раздражитель для Кремля и террористов, уж сколько они нервов себе истерзали по поводу списков опубликованных на этом сайте! Боятся, что прийдется отвечать!
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Трамп не обнародует свою налоговую декларацию
В ОБСЕ предупредили об угрозе химического загрязнения Донетчины
АТО: В воскресенье боевики совершили 24 обстрела, четверо военных ранены
Все новости
Афиша на 20-22 января

Лекции по литературе, экскурсия по срит-арту, кино, вечеринки, тусовки

Видео

О фрик-кабаре Dakh Daughters сняли документалку "Розы"