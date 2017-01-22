Геращенко рассказал о мотивах покушения на него

По версии следствия, причиной покушения на нардепа от "Народного фронта" Антона Геращенко является его активная позиция в вопросе противодействия продолжению агрессии против Украины и работа над проектом "Миротворец".

Об этом Геращенко заявил вечером 22 января в эфире телеканала "112 Украина", говоря о мотивах покушения на него.

Также нардеп отметил, что Служба безопасности Украины предупредила его о готовящемся покушении.

"Служба безопасности Украины меня предупредила о том, что на меня готовится покушение ... Когда и точные сроки я воздержусь обсуждать ... Но я был предупрежден вовремя Василием Грицаком (глава СБУ)", - отметил Геращенко.

Интерфакс-Украина